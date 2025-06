Piloto de avião que caiu na Índia declarou 'mayday'; saiba o que significa

Um avião de passageiros operado pela Air India, principal companhia aérea indiana, caiu logo após a decolagem nesta quinta-feira, 12. O voo tinha como destino o Aeroporto Gatwick, em Londres, e transportava 242 pessoas.

Segundo o jornal The Indian Express, o piloto declarou "mayday" — termo utilizado para indicar uma situação de emergência — pouco depois da decolagem. A mensagem foi recebida pelo controle de tráfego aéreo de Ahmedabad, mas, após isso, a aeronave deixou de responder às chamadas dos controladores.

A expressão “mayday” é usada internacionalmente para sinalizar situações de perigo iminente no tráfego aéreo e marítimo. Já a expressão “pan, pan”, menos conhecida, indica um estado de urgência que ainda não representa risco imediato à vida.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), “mayday”, repetida três vezes no início de uma transmissão, é o sinal radiotelefônico oficial de socorro. Já “pan, pan” é utilizado para situações de urgência, conforme previsto pelas normas do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).

Segundo o Dicionário de Oxford, “mayday” começou a ser usada nos anos 1920, derivada da palavra francesa m’aidez ou m’aider, que significa “me ajude”. A expressão “pan, pan” tem origem semelhante, vinda de panne, que em francês quer dizer “falha” ou “pane”.