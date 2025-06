Avião que caiu na Índia levava 169 indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e um canadense a bordo

Um avião da companhia aérea Air India caiu nesta quinta-feira (12), pouco após decolar do aeroporto de Ahmedabad, no noroeste da Índia. A aeronave, identificada como voo AI 171, tinha como destino o Aeroporto de Gatwick, em Londres, e transportava 242 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

Segundo a Autoridade de Aviação Civil da Índia, o Boeing 787 emitiu um sinal de socorro às 13h39 no horário local (5h09 em Brasília) e caiu logo em seguida fora do perímetro do aeroporto. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

A bordo estavam 169 passageiros indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e 1 canadense, além de dois pilotos e dez tripulantes. A Air India informou que equipes de resgate foram mobilizadas imediatamente, e os feridos estão sendo levados para hospitais próximos. A companhia declarou que está cooperando integralmente com as autoridades nas investigações.

A tragédia gerou comoção internacional. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, classificou o acidente como uma tragédia "desoladora, para a qual não há palavras". O premiê britânico, Keir Starmer, também se pronunciou: “As imagens que emergem da queda de um avião com destino a Londres, transportando muitos cidadãos britânicos, na cidade indiana de Ahmedabad, são devastadoras. Meus sentimentos aos passageiros e suas famílias neste momento tão doloroso.”

Um jornalista da Agence France-Presse (AFP), que estava nas proximidades do aeroporto, relatou ter visto uma espessa coluna de fumaça preta erguendo-se da área do acidente. O aeroporto internacional de Ahmedabad está localizado em uma zona densamente povoada da cidade, que tem cerca de oito milhões de habitantes.

O ministro da Aviação, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, afirmou que "está sendo feito todo o possível para garantir que assistência médica e suprimentos de emergência cheguem ao local rapidamente". A Air India disponibilizou um centro de emergência e uma equipe de apoio para atender familiares que buscam informações sobre os passageiros.

A queda do voo AI 171 reacende a preocupação com a segurança aérea na Índia, que já registrou desastres graves no passado. Em 1996, dois aviões colidiram no ar sobre Nova Délhi, deixando quase 350 mortos. Em 2010, um avião da Air India Express caiu e pegou fogo ao pousar no aeroporto de Mangalore, matando 158 dos 166 ocupantes.

As investigações sobre o acidente em Ahmedabad estão em curso, e novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades indianas ao longo do dia.

