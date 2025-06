Em Israel, ex-prefeito de Santarém tenta antecipar retorno ao Pará em meio à tensão com o Irã

O presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado do Para (Famep), Nélio Aguiar, que se encontra em missão institucional em Israel, divulgou uma nota e publicou um vídeo em suas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (12.6), falando sobre a situação no país do Oriente Médio, após os ataques ao Irã, que aumentaram a tensão na região.

No vídeo divulgado aos seguidores, Nélio, que também é ex-prefeito de Santarém, explica que recebeu um alerta da Defesa Civil Nacional de Israel às três horas da madrugada, pedindo para que ele fosse para um abrigo, onde ficou por cerca de 40 minutos. "Estamos aqui alojados, num alojamento como se fosse um campus universitário, a cerca de 15 quilômetros de Tel Aviv. No momento, estamos bem, em segurança, mas bastante apreensivos. Clima muito tenso e preocupante".

Em um comunicado, a Famep explicou que Nélio estava em Israel em missão internacional, buscando o intercâmbio de experiências nas áreas de inovação, tecnologia e gestão pública municipal. O país, porém, entrou em estado de alerta vermelho nesta sexta-feira.

Diante da situação, o presidente da Famep informou que aguarda com muita expectativa que a Embaixada do Brasil em Tel Aviv possa tomar todas as providências necessárias para antecipar o retorno ao Brasil.

“Estamos bem, seguros, e seguindo as orientações de segurança do governo israelense. Agradeço a preocupação e as mensagens de apoio. Assim que for seguro e possível, estaremos de volta”, diz a nota, assinada por Aguiar. "Outras informações serão divulgadas assim que houver novidades sobre o retorno ao Pará", acrescentou, em comunicado.