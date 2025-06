AIEA confirma que unidade de enriquecimento de urânio em Natanz, no Irã, foi atingida

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) confirmou que a unidade de enriquecimento de urânio em Natanz, no Irã, foi atingida durante o ataque aéreo lançado por Israel nesta sexta-feira.

Em um comunicado divulgado no X, o chefe da AIEA, Mariano Grossi, disse que a agência está "monitorando de perto a profundamente preocupante situação no Irã". "A Agência está em contato com autoridades iranianas sobre níveis de radiação. Também estamos em contato com nossos inspetores no país", afirmou Grossi.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a ofensiva teve como alvo a infraestrutura nuclear e militar do Irã. Fonte: Associated Press.