Avião com mais de 200 pessoas a bordo cai no oeste da Índia

Um avião de passageiros operado pela Air India, a principal companhia aérea indiana, caiu logo após a decolagem na cidade de Ahmedabad, no oeste do país, nesta quinta-feira, 12, de acordo com a mídia local. O voo tinha como destino o Aeroporto Gatwick, em Londres, 244 pessoas estavam a bordo.

Faiz Ahmed Kidwai, diretor-geral da diretoria de aviação civil, disse à Associated Press que o voo AI 171 da Air India, um Boeing 787, caiu em uma área residencial chamada Meghani Nagar cinco minutos após decolar, às 13h38, horário local.

Havia 232 passageiros e 12 tripulantes a bordo e equipes de emergência foram acionadas no aeroporto, disse Kidwai.

O presidente da companhia aérea, Natarajan Chandrasekaran, confirmou o acidente em comunicado. "Com profundo pesar, confirmo que o voo 171 da Air India, que seguia de Ahmedabad para Londres Gatwick, se envolveu em um acidente trágico hoje", disse.

O executivo acrescentou que um centro de emergência foi ativado e uma equipe de apoio foi acionada para atender às famílias que buscam informações.

O 787 Dreamliner é um avião bimotor de fuselagem larga. Este é o primeiro acidente de uma aeronave Boeing 787, de acordo com o banco de dados da Aviation Safety Network.

Imagens de canais de televisão locais mostraram fumaça saindo do local do acidente, perto do aeroporto em Ahmedabad, uma cidade com uma população de mais de 5 milhões.

O ministro da aviação civil da Índia, Kinjarapu Rammohan Naidu, disse que equipes de resgate foram mobilizadas para o local do acidente.

"Chocado e devastado ao saber do acidente aéreo em Ahmedabad", escreveu nas redes sociais. "Estamos em alerta máximo". (Com agências internacionais).