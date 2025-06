Equipes resgatam um sobrevivente de avião que caiu e matou mais de 200 na Índia

Mais de 200 mortes já foram confirmadas nesta quinta-feira (12/6) por autoridades indianas, após a queda do voo AI 171, que transportava 242 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Porém, em meio aos destroços da aeronave, uma pessoa foi encontrada viva: o cidadão britânico Vishwash Kumar Ramesh, de 40 anos, que retornava ao Reino Unido após visitar a família na Índia. A informação foi confirmada pelo comissário de polícia GS Malik, de acordo com a CNN News 18, rede afiliada da CNN.

O sobrevivente estava no assento 11A e e foi levado a um hospital para tratamento. O avião, que saiu do aeroporto de Ahmedabad, no noroeste da Índia, com destino o Aeroporto de Gatwick, em Londres, caiu em um hotel de hospedagem de médicos, fora do aeroporto da cidade, poucos minutos após decolar.

Segundo as primeiras informações divulgadas, das 242 pessoas a bordo, 169 eram cidadãos indianos, 43 britânicos, sete portugueses e um canadense.