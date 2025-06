Contra-ataque do Irã contra Israel com mísseis balísticos atinge arredores de Tel-Aviv

As Forças Armadas do Irã retaliaram na tarde desta sexta-feira, 13, os bombardeios israelenses contra seu programa nuclear com a disparada de centenas de mísseis balísticos contra Israel.

Ao menos alguns desses mísseis foram interceptados pelo sistema de defesa aérea israelense e ao menos um deles foi destruído enquanto sobrevoava a cidade sagrada de Jerusalém. Outros, no entanto, chegaram a atingir os arredores de Tel-Aviv.

Segundo o Exército israelense, pelo menos sete locais da maior cidade israelense foram atingidos pelo ataque com mísseis iranianos. O Exército também orientou a população a entrar nas áreas protegidas e permanecer lá até novo aviso.

Mais cedo, o premiê israelense, Binyamin Netanyahu disse que esperava um contra-ataque iraniano. Netanyahu disse: "Eu lhes digo que haverá. Atingimos uma parte considerável da liderança militar iraniana e dos cientistas nucleares que lideram seu programa nuclear. Isso foi uma surpresa para eles", disse em comunicado.

O regime iraniano confirmou o ataque. "Há poucos instantes, com o lançamento de centenas de mísseis balísticos diversos em direção aos territórios ocupados, teve início a operação de resposta decisiva ao ataque selvagem do regime sionista", disse a agência estatal Irna em comunicado.

Mais cedo, o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, afirmou que a resposta do Irã será dura e o destino de Israel, doloroso e amargo, após os bombardeios contra alvos militares e nucleares persas.

"À grande nação iraniana, o regime sionista cometeu com sua mão maligna e sangrenta um crime em nosso querido país e revelou ainda mais sua natureza perversa ao atacar áreas residenciais. Eles devem esperar uma resposta dura", disse o aiatolá. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)