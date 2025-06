Índia: investigadores recuperam caixa-preta de avião da Boeing que caiu na quinta-feira

Investigadores que analisam o acidente fatal com um Boeing 787 da Air India na quinta-feira recuperaram os gravadores de voo da aeronave, a chamada caixa-preta. O passo é crucial para determinar a causa da tragédia que matou mais de 260 pessoas.

A aeronave com destino a Londres caiu logo após decolar com 242 pessoas a bordo na quinta-feira, deixando um único sobrevivente. Um total de 265 pessoas foram confirmadas mortas até ontem, incluindo estudantes de medicina em uma residência estudantil e outras vítimas no bairro residencial onde o avião caiu, informou a polícia de Ahmedabad.

Um foco inicial da investigação é verificar se a aeronave pode ter sofrido uma perda ou redução de empuxo, segundo pessoas familiarizadas com a investigação, que alertaram que muitas perguntas ainda permanecem sem resposta.

Novos pontos de interesse podem surgir à medida que os investigadores examinam os destroços e começam a análise dos gravadores de dados de voo e de voz da cabine. As chamadas caixas-pretas do jato foram encontradas em meio aos prédios danificados onde o avião caiu.

Investigações de acidentes aéreos podem durar meses e frequentemente apontam uma série de fatores que contribuem para um acidente, como possíveis erros da tripulação e falhas de manutenção. Fonte: Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado