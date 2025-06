Em 30 segundos, houve um barulho e o avião caiu, disse sobrevivente de desastre na Índia

O único passageiro que sobreviveu à queda do voo 171 da Air India ligou para a família no Reino Unido momentos após emergir dos destroços e disse não saber como explicar sua sorte. "Não sei como estou vivo", disse Viswash Kumar Ramesh, de acordo com seu irmão mais novo, Nayan, de 27 anos.

Ramesh, de 38 anos, estava voltando de Ahmedabad, na Índia, para Londres, quando o avião caiu momentos após a decolagem, matando os outros 241 a bordo do Boeing 787 Dreamliner. Um deles era seu outro irmão, Ajay.

"Trinta segundos após a decolagem, houve um barulho alto e o avião caiu. Tudo aconteceu muito rápido", disse Ramesh, que ainda tinha seu cartão de embarque no bolso, ao jornal Hindustan Times. "Quando me levantei, havia corpos ao meu redor. Fiquei com medo. Me levantei e corri. Havia pedaços do avião ao meu redor. Alguém me agarrou, me colocou em uma ambulância e me levou para o hospital."

Imagens feitas logo após o acidente mostraram Ramesh ensanguentado e mancando enquanto caminhava até uma ambulância. O comissário de polícia de Ahmedabad, Gyanendra Singh Malik, disse que havia um sobrevivente no assento 11A, que correspondia ao de Ramesh na lista de passageiros.

Emoções

A casa da família Ramesh em Leicester, na Inglaterra, era ontem um cenário de luto e espanto. Do lado de fora, duas dúzias de homens circulavam. Um deles era Nayan, com uma expressão atordoada. A porta estava aberta e, lá dentro, uma idosa podia ser vista chorando e sendo consolada.

Na Índia, Dhaval Gameti, um médico que afirmou ter examinado Ramesh, disse à agência Associated Press que o rapaz estava "desorientado, com múltiplos ferimentos por todo o corpo, mas parecia estar fora de perigo".

Mais tarde, Nayan disse que seu irmão havia falado com a família do hospital. "Disseram para ele ficar em repouso na cama e desligaram o telefone dele", disse.

Logo após a queda do avião, Ramesh, que estava de férias na Índia, conseguiu fazer uma videochamada com o pai de perto dos destroços. "Nosso avião caiu. Não tenho ideia de como consegui sair", disse ele, segundo seu irmão.

A família teve de conciliar a notícia extraordinariamente boa com outra ruim. "Ele disse durante o telefonema: 'Não consigo achar meu irmão. Não consigo ver nenhum outro passageiro'. Ele estava em choque", relatou Nayan. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

