Influenciadora sofre sangramento e vai ao hospital após sexo com 583 homens em 6 horas

A modelo e criadora de conteúdo adulto Annie Knight, conhecida por seu perfil no OnlyFans, afirmou em entrevista que precisou ser hospitalizada após participar de uma maratona sexual com 583 homens em seis horas, no que seria parte de um projeto pessoal de atingir mil parceiros sexuais até o fim de 2025. O caso ganhou repercussão nos últimos dias.

Segundo a australiana, o evento ocorreu no último domingo (18) e foi organizado como uma espécie de agradecimento aos seus seguidores nas redes sociais. Em entrevista à revista Us Weekly, Annie revelou que apresentou sangramento vaginal intenso após o desafio e precisou procurar atendimento médico.

“Não estou muito bem, tenho sangrado bastante desde o desafio. Fiquei definitivamente um pouco dolorida e acabei com um pequeno corte”, relatou.

A influenciadora também afirmou sofrer de endometriose, e por isso não soube precisar se o sangramento teve relação direta com o esforço físico do desafio. “Vou certamente sobreviver, mas neste momento é bastante doloroso e desagradável”, declarou.

De acordo com Annie, o evento foi organizado com inscrição aberta ao público, após divulgação nas redes sociais. Cerca de 2 mil pessoas teriam manifestado interesse, e todos os inscritos receberam o endereço e horário do local. A única exigência, segundo ela, foi o uso obrigatório de preservativos.

O evento teria contado com estrutura específica, incluindo máscaras para preservar a identidade dos participantes, distribuição de camisinhas personalizadas, brinquedos adultos e sessão de fotos. Pelas redes sociais, Annie compartilhou imagens dos bastidores.