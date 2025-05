Polícia identifica assassino de Valeria Márquez, influenciadora mexicana morta em live

O Ministério Público de Jalisco, no México, identificou o autor do assassinato da influenciadora Valeria Márquez, de 23 anos, morta na última terça-feira (14) dentro do próprio salão de beleza, em Zapopan.

De acordo com as autoridades locais, o crime está sendo investigado como um possível feminicídio por encomenda, com indícios de envolvimento do crime organizado da região. A execução foi registrada por câmeras de segurança, e as imagens que circulam nas redes sociais mostram Valeria segurando um bichinho de pelúcia e reagindo à chegada do atirador antes de ser alvejada.

A promotoria estadual informou que o suspeito permaneceu em silêncio durante toda a ação, após confirmar a presença da vítima. “Ele era simplesmente seu carrasco”, declarou o porta-voz do Ministério Público, destacando que não havia qualquer relação prévia entre o atirador e a influenciadora.

Valeria foi morta dentro do Blossom The Beauty Lounge, salão de sua propriedade, localizado na área comercial do bairro Jardines del Valle, na região metropolitana de Guadalajara. Segundo testemunhas, o assassino entrou no local disfarçado de entregador. Ainda de acordo com a Promotoria, duas pessoas haviam visitado o salão algumas horas antes, sob o pretexto de deixar um presente para a jovem — o que pode ter sido uma ação de reconhecimento do espaço antes do crime ser executado.

Quem era Valeria Márquez?

Natural de Guadalajara, Valeria Márquez era modelo, empresária e influenciadora digital. Com uma presença marcante nas redes sociais, somava mais de 95 mil seguidores — número que ultrapassou os 500 mil após sua morte. Em 2021, foi eleita Miss Face e fundou o Blossom The Beauty Lounge, um salão de beleza voltado a serviços estéticos e à produção de conteúdo sobre moda, empreendedorismo e estilo de vida. Horas antes do crime, Valeria ainda compartilhou uma imagem se preparando para mais um dia de trabalho.

O caso segue em fase de instrução, com perícias em andamento e diversas linhas de investigação abertas. Até o momento, não há suspeitos presos.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)