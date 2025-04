Quem foi o Papa Francisco? Veja biografia do pontífice que marcou uma nova era na Igreja

O mundo se despede de um dos líderes mais carismáticos da história recente da Igreja Católica. O Papa Francisco, que faleceu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, revolucionou o papado com um estilo humilde, posições progressistas e um olhar especial para os pobres, a Amazônia e os excluídos.

Argentino, jesuíta e primeiro pontífice vindo da América Latina, Francisco será lembrado não apenas pelo ineditismo de sua eleição, mas por quebrar protocolos, promover reformas internas e aproximar a Igreja das pessoas comuns.

Conheça a seguir a trajetória de Jorge Mario Bergoglio — o homem que virou Papa Francisco e deixou um legado global.

Da Argentina para o mundo

Jorge Mario Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, na Argentina. Filho de imigrantes italianos, foi técnico químico antes de entrar para o seminário jesuíta. Ordenado sacerdote em 1969, destacou-se pelo carisma, inteligência e austeridade de vida.

Nos anos 1990, foi nomeado arcebispo de Buenos Aires, e logo ganhou destaque pela atuação firme contra a desigualdade social e a corrupção. Na capital argentina, ficou conhecido por andar de metrô, viver de forma simples e visitar favelas.

A eleição como Papa Francisco

Em 13 de março de 2013, após a renúncia de Bento XVI, Bergoglio foi eleito o 266º Papa da Igreja Católica, tornando-se o primeiro pontífice latino-americano, o primeiro jesuíta e o primeiro a adotar o nome Francisco — em homenagem a São Francisco de Assis, símbolo de paz, humildade e cuidado com os pobres.

Sua eleição marcou uma virada na Igreja, com a escolha de um líder vindo do “fim do mundo”, como ele mesmo disse em sua primeira aparição na sacada da Basílica de São Pedro.

Um Papa fora do padrão

Desde o início do pontificado, Francisco se destacou por um estilo simples e próximo. Recusou morar no palácio papal, preferindo um quarto modesto na Casa Santa Marta. Usava sapatos comuns, dispensou o anel de ouro e evitava discursos rebuscados.

Ele ficou conhecido por dizer que a Igreja precisava estar “nas ruas” e que os padres deveriam “ter cheiro de ovelha”, incentivando uma atuação mais pastoral e menos burocrática.

Posições marcantes e gestos históricos

Francisco abordou temas complexos com coragem e empatia: falou sobre inclusão de pessoas LGBTQIA+, criticou o capitalismo selvagem, defendeu migrantes, questionou o celibato obrigatório e pediu desculpas públicas pelos abusos sexuais cometidos por membros do clero.

No campo ambiental, foi pioneiro ao publicar a encíclica Laudato Si’, em 2015, alertando sobre a crise climática. Também teve papel central na defesa da Amazônia, especialmente durante o Sínodo de 2019, quando ouviu lideranças indígenas e denunciou a destruição da floresta.

Últimos anos e legado

Mesmo com a saúde fragilizada nos últimos anos, Francisco manteve a liderança com firmeza. Seguiu participando de celebrações e encontros importantes, como as COPs e reuniões ecumênicas. Seu último gesto público foi a bênção Urbi et Orbi, no Domingo de Páscoa, em abril de 2025, na Praça São Pedro.

O Papa Francisco deixa um legado de proximidade, diálogo e coragem. Será lembrado como um pontífice que humanizou a Igreja, rompeu barreiras e apontou caminhos para um mundo mais justo e solidário.