Entenda o processo de constatação oficial da morte do papa Francisco, que ocorrerá nesta segunda

Nas primeiras horas desta segunda-feira (21), às 2h35 pelo horário de Brasília (7h35 no horário local de Roma), os católicos perderam seu líder. O papa Francisco morreu aos 88 anos, após 12 anos de pontificado. O primeiro dos rituais fúnebres realizados quando um papa morre será conduzido ainda nesta segunda, às 20h no horário local (15h em Belém). Trata-se do rito de constatação da morte e do início do processo de deposição do corpo na urna funerária.

VEJA MAIS

A cerimônia, comandada pelo cardeal camerlengo Kevin Joseph Farrell, será realizada na Casa Santa Marta, onde o pontífice morava. Médicos, autoridades do Vaticano e familiares de Francisco estarão presentes no ritual.

Nascido Jorge Mario Bergoglio, em Buenos Aires, na Argentina, Francisco foi o primeiro papa jesuíta e o primeiro latino-americano a assumir o cargo. Sua morte abre caminho para a realização de um novo Conclave, no qual os cardeais da Igreja Católica deverão eleger seu sucessor.