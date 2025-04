Papa Francisco no cinema: saiba como o pontífice foi representado em filme

Momentos marcantes da vida do Papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, são retratados no filme Dois Papas (Netflix), uma produção audiovisual que destaca reflexões e diálogos entre os papas Bento XVI e Francisco. O longa-metragem foi dirigido pelo cineasta brasileiro Fernando Meirelles, responsável também pelo filme Cidade de Deus.

Estrelado por Jonathan Pryce (Francisco) e Anthony Hopkins (Bento XVI), o longa apresenta as diferenças entre os dois líderes da Igreja Católica e as decisões que precisaram ser tomadas para definir os rumos da instituição. Embora represente parte da trajetória do cardeal Jorge Bergoglio — nome de batismo do Papa Francisco —, nem tudo que é encenado realmente aconteceu. Confira a seguir as principais diferenças entre o filme e a vida real do Papa Francisco:

Bergoglio não terminou um noivado para se tornar padre

No longa, é mostrado que Bergoglio rompeu um noivado com Amalia Damonte para seguir a carreira religiosa. Na realidade, os dois foram apenas namorados na infância. O argentino chegou a escrever uma carta de amor para Amalia quando ela tinha 12 anos, afirmando que se tornaria padre caso não se casassem no futuro. O relacionamento não evoluiu porque os pais eram contra a união.

Bergoglio foi acusado de colaborar com a ditadura

Quando era líder da ordem jesuíta na Argentina, Jorge Bergoglio foi pressionado a cooperar com o regime ditatorial em algumas ações, como a queima de livros de esquerda e o afastamento de dois padres: Franz Jalics e Orlando Yorio, que foram removidos de suas funções em Rivadavia e da própria ordem. Segundo o livro Pope Francis: Untying the Knots, Bergoglio teria tentado ajudá-los, mas ambos acabaram sendo perseguidos, presos e torturados.

Bento XVI e Francisco não comeram pizza na Capela Sistina

Uma das cenas icônicas do filme acontece na Capela Sistina, quando Bento e Francisco compartilham uma pizza e tomam Fanta. No entanto, essa refeição nunca aconteceu na realidade. A cena também não foi gravada na Capela Sistina original, já que o Vaticano restringe filmagens em espaços considerados sagrados.

Bergoglio realmente não queria se tornar Papa

Assim como retratado no filme, Jorge Bergoglio relutava em aceitar a ideia de se tornar Papa. Durante o conclave de 2005, ele manifestou oposição à própria eleição e chegou a pedir que os demais cardeais votassem em Joseph Ratzinger, que acabou sendo escolhido como Papa Bento XVI.