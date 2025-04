Taylor Swift no lugar de Whitney Houston? Cantora pode ser protagonista de remake famoso

Sucesso nos anos 1990, o filme de romance “O Guarda-Costas” ganhará remake dirigido por Sam Wrech, responsável pelo longa “The Eras Tour”, que mostra a mais recente turnê mundial de Taylor Swift. A cantora e compositora norte-americana deve ser a protagonista da produção, ocupando o lugar que, originalmente, foi de Whitney Houston. A obra tem roteiro assinado por Jonathan A. Abrams.

O primeiro filme foi estrelado pela dona do sucesso “I Will Always Love You” ao lado de Kevin Costner. Whitney interpretou Rachel Marron, uma famosa cantora de R&B, enquanto Kevin atuou como Frank Farmer, um ex-agente do Serviço Secreto. A trama, repleta de paixão, drama e suspense, acompanha Kevin como guarda-costas de Rachel enquanto um perseguidor ameaça a artista.

Tyra Banks acredita que Taylor Swift é a escolha ideal para o papel que foi de Whitney Houston. Segundo a modelo e apresentadora, a decisão renderia negócios, comercialização e arte. “Ok, eu vou ser real. Eu sou uma garota negra. Foi Whitney Houston como uma garota negra e Kevin Costner como um homem branco. E se trocarmos isso e for Taylor Swift e Idris Elba?”, comentou.

O comentário de Tyra surgiu em meio a boatos sobre a escalação de Taylor. A informação de que voz do álbum “The Tortured Poets Department” vai assumir a personagem foi divulgada pelo Daily Mail. Um fonte do portal de notícias revelou que o acordo está quase fechado.

A versão original teve direção de Mick Jackson, com roteiro de Lawrence Kasdan. O sucesso do filme o levou à indicação a dois Oscars pelas músicas. A trilha sonora de “O Guarda-Costas” é a mais vendida da história, além de ocupar o cargo de álbum mais comercializado por uma artista feminina de todos os tempos.