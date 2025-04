Spielberg, Taylor Swift, Rihanna e mais: veja lista da 'Forbes' de celebridades e suas fortunas

A revista Forbes divulgou a edição de 2025 de seu tradicional ranking de celebridades bilionárias. Ao todo, 18 personalidades do entretenimento, esporte e negócios figuram na lista, acumulando um patrimônio total estimado em 39 bilhões de dólares, cerca de R$ 224 bilhões na cotação atual.

O topo do ranking é ocupado pelo cineasta Steven Spielberg, com uma fortuna avaliada em 5,3 bilhões de dólares (R$ 30 bilhões). Aos 78 anos, ele continua sendo um dos maiores nomes de Hollywood, responsável por clássicos como E.T. - O Extraterrestre (1982) e Jurassic Park (1993).

Outros grandes nomes do cinema, da música e do esporte também marcam presença, como George Lucas, Michael Jordan, Oprah Winfrey, Taylor Swift e Rihanna.

Confira a lista completa das celebridades bilionárias em 2025:

Steven Spielberg (cineasta) – US$ 5,3 bilhões George Lucas (cineasta) – US$ 5,1 bilhões Michael Jordan (ex-jogador de basquete) – US$ 3,5 bilhões Oprah Winfrey (apresentadora e empresária) – US$ 3 bilhões Vincent McMahon (empresário do WWE) – US$ 3 bilhões Jay-Z (rapper e empresário) – US$ 2,5 bilhões Kim Kardashian (estrela de reality show e empresária) – US$ 1,7 bilhão Peter Jackson (roteirista e cineasta) – US$ 1,7 bilhão Taylor Swift (cantora e empresária) – US$ 1,6 bilhão Magic Johnson (ex-jogador de basquete) – US$ 1,5 bilhão Tyler Perry (ator e autor) – US$ 1,4 bilhão Tiger Woods (jogador de golfe) – US$ 1,4 bilhão Rihanna (cantora e empresária) – US$ 1,4 bilhão LeBron James (jogador de basquete) – US$ 1,3 bilhão Bruce Springsteen (cantor) – US$ 1,2 bilhão Dick Wolf (produtor e escritor) – US$ 1,2 bilhão Arnold Schwarzenegger (ator e político) – US$ 1,1 bilhão Jerry Seinfeld (comediante) – US$ 1,1 bilhão