Whitney Houston é a primeira artista negra da história a conquistar 3 álbuns de diamante

'Whitney', o segundo álbum de estúdio da artista americana, de 1987, acaba de receber a certificação de diamante pela RIAA (10x platina), juntando-se a 'Whitney Houston' (13x platina) e 'The Bodyguard' (trilha sonora, 18x platina). Com isso, Whitney Houston tornou-se a primeira negra - entre artistas masculinos ou femininos, solo ou em grupo - com três álbuns diamante na discografia.

Whitney Houston foi citada como a artista feminina mais premiada de todos os tempos pelo Guinness World Records e continua sendo uma das artistas musicais mais vendidas com mais de 200 milhões de discos vendidos em todo o mundo.

'Whitney' vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo, tornando-se um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. O primeiro single do álbum, “I Will Always Love You”, atingiu 1 bilhão de visualizações no YouTube.

Esse álbum de 1987 foi lançado pela Arista Records e gerou cinco singles no Top 10 da Billboard, sendo os quatro primeiros: "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)", "Didn't We Almost Have It All", "So Emotional” e "Where Do Broken Hearts Go” alcançaram #1, fazendo dela a primeira cantora feminina com quatro Hot 100 consecutivos no primeiro lugar. Quando adicionado aos três #1 consecutivos de Whitney Houston ("Saving All My Love for You", "How Will I Know" e "Greatest Love of All"), significa que Whitney Houston teve uma ininterrupta série sem precedentes de sete singles de sucesso icônicos #1.

O álbum e o single "I Wanna Dance with Somebody" atingiram #1 nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e em vários países da Europa. Quando o álbum estreou em #1 na Billboard Top 200, em junho de 1987, ela foi a primeira mulher cantora a estrear em #1. Whitney levou para casa o Melhor Performance Vocal Pop, Prêmio Grammy Feminino daquele ano por "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)".