Taylor Swift se torna a artista mais premiada da Billboard Music Awards e acumula 49 troféus

Taylor Swift se tornou, nessa quinta-feira (12), a artista mais premiada da Billboard Music Awards. Com 49 troféus, a cantora e compositora norte-americana ultrapassa Drake, que possui 42 vitórias. Nessa sexta-feira (13), Taylor completa 35 anos.

A artista conquistou 10 das 16 categorias em que estava concorrendo. Em uma delas, Álbum Billboard 200, Taylor concorreu com “1989 (Taylor’s Version)” e “The Tortured Poets Department”. Confira as vitórias da cantora abaixo.

Artista do Ano

Artista Feminina

Artista Billboard 200

Artista Hot 100

Compositor Hot 100

Artista Músicas Tocadas

Artista Músicas da Rádio

Artista Billboard Global 200

Artista Billboard Global (Exceto Estados Unidos)

Álbum Billboard 200, com “The Tortured Poets Department”

Em 2022, com o lançamento de “Midnights”, Taylor Swift se tornou a primeira artista a ocupar todo o top 10 da Billboard Hot 100. No início de 2024, com o álbum “The Tortured Poets Department”, ela quebrou o próprio recorde e ocupou as primeiras 14 posições do ranking. Por 16 semanas, o disco se manteve em primeiro lugar na parada de álbuns Billboard 200.