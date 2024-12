Spotify tem Taylor Swift como a artista mais ouvida em 2024; confira a lista completa

A cantora e compositora Taylor Swift é a artista mais ouvida do mundo em 2024, segundo o Spotify Wrapped. A plataforma de música liberou a retrospectiva do ano nessa quarta-feira (4), junto a lista de artistas e álbuns mais escutados. Taylor repete o feito de 2023 e chega ao topo da listagem com 26,6 bilhões de streams mundiais, quantidade semelhante do ano anterior (26 bilhões).

Em segundo lugar dos artistas mais ouvidos de 2024 no mundo está The Weeknd, seguido por Bad Bunny, Drake e Billie Eilish. Entre os álbuns mais escutados, Taylor garante a primeira posição com “The Tortured Poets Department: The Anthology”. Billie está logo atrás, com o álbum “Hit Me Hard And Soft”, seguida por Sabrina Carpenter (”Short n’ Sweet”), Karol G (”Mañana Será Bonita”) e Ariana Grande (”Eternal Sunshine”).

No Brasil, o sertanejo e o funk dominaram as listas de artistas e músicas mais ouvidos do ano. A dupla Henrique & Juliano está em primeiro lugar da lista de artistas e álbuns, com o disco “To Be (Ao Vivo Em Brasília)”. Luísa Sonza se destaca entre os álbuns mais escutados do ano, com “Escândalo Íntimo”, o único repertório pop entre os sertanejos.

Confira os mais ouvidos do Spotify em 2024

Mundo

Artistas mais escutados em 2024 no Spotify Mundo

Taylor Swift The Weeknd Bad Bunny Drake Billie Eilish

Álbuns mais escutados em 2024 no Spotify Mundo

“The Tortured Poets Department: The Anthology” — Taylor Swift “Hit Me Hard And Soft” — Billie Eilish ”Short n’ Sweet” — Sabrina Carpenter ”Mañana Será Bonita” — Karol G ”Eternal Sunshine” — Ariana Grande

Músicas mais escutadas em 2024 no Spotify Mundo

“Espresso” — Sabrina Carpenter ”Beautiful Things” — Benson Boone ”Birds Of A Feather” — Billie Eilish ”Gata Only” — FloyyMenor e Cris Mj ”Lose Control” — Teddy Swims

Músicas virais mais compartilhadas em 2024 no Spotify Mundo

“Die With A Smile” — Bruno Mars e Lady Gaga ”Birds Of A Feather” — Billie Eilish ”Beautiful Things” — Benson Boone ”Lose Control” — Teddy Swims “Good Luck, Babe!” — Chappell Roan

Podcasts mais escutados em 2024 no Spotify Mundo

The Joe Rogan Experience Call Her Daddy Huberman Lab This Past Weekend w/ Theo Von The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

Audiolivros mais escutados em 2024 no Spotify Mundo

“A Court of Thorns and Roses” — Sarah J. Maas “The Fellowship of the Ring” — J.R.R. Tolkien “I’m Glad My Mom Died” — Jennette McCurdy “A Court of Mist and Fury” — Sarah J. Maas “It Ends with Us” — Colleen Hoover

Brasil

Artistas mais escutados em 2024 no Spotify Brasil

Henrique & Juliano MC Ryan SP Ana Castela Mc IG MC PH

Álbuns mais escutados em 2024 no Spotify Brasil

“To Be (Ao Vivo Em Brasília)” — Henrique & Juliano “O Céu Explica Tudo (Ao Vivo)” — Henrique & Juliano “Raiz Goiânia (Ao Vivo)” — Lauana Prado “Escolhas, Vol. 2 (Ao Vivo)” — Zé Neto & Cristiano “Escândalo Íntimo” — Luísa Sonza

Músicas mais escutadas em 2024 no Spotify Brasil

“The Box Medley Funk 2” — THE BOX, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, Mc Laranjinha e Dj Oreia “Barulho Do Foguete (Ao Vivo)" — Zé Neto & Cristiano “Gosta De Rua (Ao Vivo)” — Felipe e Rodrigo “MTG Quem Não Quer Sou Eu” — DJ TOPO, Mc Leozin, Seu Jorge e MC G15 “Let’s Go 4” — Dj GBR, Mc IG, MC Ryan SP, MC PH, Mc Davi, Mc Luki, Mc Don Juan, Mc Kadu, TrapLaudo e MC GP

Podcasts mais escutados em 2024 no Spotify Brasil

Café Com Deus Pai Podpah Psicologia na Prática Jota Jota Podcast Inteligência Ltda.

Podcasts mais escutados por categoria em 2024 no Spotify Brasil

Artes e Entretenimento: TicaracatiCast

Comédia: Podpah

Crimes Reais: Quinta Misteriosa

Cultura Digital: NerdCast

Esportes e Recreação: Charla Podcast

Estilo de Vida e Saúde: Psicologia na Prática

Infantil e Família: A Mary Conta – Hora de Dormir

Jogos: Matando Robôs Gigantes

Negócios e Tecnologia: Primocast

Notícias e Política: Café da Manhã

Paranormal: Mundo Freak Confidencial

Religião e Espiritualidade: Palavra é Vidas!

Playlists mais escutadas em 2024 no Spotify Brasil

Top Brasil Esquenta Sertanejo Funk Hits Pagodeira Potência Sertaneja