Billie Eilish lança ‘Hit Me Hard And Soft’, terceiro álbum da carreira

Billie Eilish, cantora e compositora norte-americana, lançou, nessa sexta-feira (17), o terceiro álbum da carreira: “Hit Me Hard And Soft”. Com 10 músicas, o novo disco é um retorno ao “eu” do passado da artista. Confira o videoclipe de “Lunch”, segunda canção da tracklist.

Em entrevista à Rolling Stone, Billie disse que, para produzir “Hit Me Hard And Soft”, foi necessário ter contato com seu lado mais sombrio. Isso a lembrou do período que viveu em 2019. “Foi a melhor época da minha vida. Todo esse processo pareceu que eu estava voltando para a garota que eu era. Eu estive de luto por ela. Tenho procurado por ela em tudo e é quase como se ela tivesse sido afogada pelo mundo e pela mídia”, explicou.

Nenhuma música foi divulgada antes do lançamento do álbum. Veja o nome das canções de “Hit Me Hard And Soft”.

“Skinny” “Lunch” “Chihiro” “Birds Of A Feather” “Wildflower” “The Greatest” “L’Amour De Ma Vie” “The Diner” “Bittersuite” “Blue”

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)