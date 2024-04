Billie Eilish fala sobre sexualidade e afirma que 'deveria ser Ph.D em masturbação'

Billie Eilish falou abertamente sobre a sua vida sexual em uma entrevista à revista Rolling Stone. Aos 22 anos, a cantora afirmou que se considera uma especialista em masturbação e destacou a importância desse ato em sua vida, especialmente considerando seus desafios com problemas corporais e dismorfia.

"É uma parte enorme da minha vida e uma ajuda enorme para mim. As pessoas deveriam estar se masturbando, cara. Não consigo enfatizar isso o suficiente, como alguém com problemas corporais extremos e dismorfia que tive durante toda a minha vida”, revelou.

VEJA MAIS

A cantora também compartilhou que gosta de se masturbar em frente ao espelho, destacando a conexão profunda que isso proporciona consigo mesma e com seu corpo. Ela enfatizou a importância de desenvolver amor próprio através desse ato: “Em parte porque é gostoso, mas também porque me faz ter uma conexão tão crua e profunda comigo mesma e com meu corpo, e ter um amor por meu corpo que nunca tive. Devo dizer que se olhar no espelho e pensar ‘Estou muito bem agora’ é muito útil.”

Além disso, a artista revelou que adora discutir sobre sexo, considerando-o seu tema favorito. Ela lamentou a forma como a sexualidade feminina é muitas vezes vista de maneira desconfortável pela sociedade.

“Basicamente falo sobre sexo sempre que posso. Esse é literalmente meu tópico favorito. Minha experiência como mulher tem sido vista de uma forma muito estranha. As pessoas ficam tão desconfortáveis em falar sobre isso e estranham quando as mulheres se sentem muito confortáveis com sua sexualidade e comunicativas nela”, concluiu.

Billie Eilish também foi sincera sobre sua bissexualidade, admitindo que sempre foi atraída por mulheres, mas só recentemente compreendeu e aceitou essa parte de sua identidade. Ela demonstrou frustração por sentir-se obrigada a abordar publicamente sua sexualidade, algo que não estava nos seus planos.