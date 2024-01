Valesca Popozuda critica fãs que exaltam EP de funk de Karol G: ‘Vocês enfeitam muito os gringos’

Valesca Popozuda criticou os fãs que estão exaltando a colombiana Karol G pelo suposto EP de funk carioca. A novidade estaria sendo produzida após o lançamento do remix de “Tá OK”, em parceria com Dennis DJ, Kevin O Chris e Maluma. A nova versão da música conta com trechos em espanhol.

Segundo Valesca, o público “enfeita” artistas internacionais e não valoriza os locais. Veja a publicação abaixo.

Após diversos comentários de apoio e críticas negativas, Valesca deixou claro que a fala é diretamente sobre o público e não a respeito de Karol G. Confira.

Outras artistas se manifestaram, como Pocah, que concordou com Valesca e saiu em defesa da funkeira.

Os internautas colocaram em alta, novamente, um trecho de Anitta falando sobre valorização do funk no Brasi no programa “Saia Justa”, do GNT: “O brasileiro só vai dar respeito, credibilidade ao funkeiro e ao funk quando a galera lá de fora falar assim: ‘Olha que incrível’.”

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)