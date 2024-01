Turistas sobem e dançam funk em caminhão dos bombeiros que seguia para ocorrência de incêndio

Turistas e moradores de Peruíbe, São Paulo, que comemoravam as festas de fim de ano, na madrugada do último dia 1º, colocaram uma ação do Corpo de Bombeiros em risco ao subirem em um caminhão de água para dançar funk, enquanto o veículo seguia para uma ocorrência de incêndio.

O caso ocorreu por volta das 2h50, resultando em um deslocamento mais lento, uma vez que o condutor do caminhão precisou diminuir a velocidade do carro para proteger os brincantes.

Em vídeos feitos por testemunhas, é possível ver ao menos 10 pessoas em cima do veículo ou penduradas. Elas dançam ao som de um funk que diz: “Fogo na frente, fogo no bumbum”.

Em nota, o Corpo de Bombeiros lamentou o ocorrido, chamando a postura das pessoas que subiram no caminhão de “desrespeitosa e arriscada”.

A ocorrência era de incêndio em uma motocicleta na Avenida Governador Mário Covas Júnior, que se estende por toda a praia de Peruíbe. Os bombeiros não informaram o que teria provocado o fogo.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com