Taylor Swift se torna a cantora mais rica do mundo; veja o patrimônio acumulado

A cantora Taylor Swift acaba de se tornar a mulher mais rica da indústria musical, superando Rihanna, com um patrimônio de US$ 1,6 bilhão (aproximadamente R$ 8,7 bilhões), de acordo com uma atualização da revista Forbes. Agora, a cantora se posiciona como a segunda mais rica do mundo, ficando atrás apenas do rapper Jay-Z, que lidera com uma fortuna estimada em US$ 2,5 bilhões (R$ 13,6 bilhões).

Essa conquista veio após o sucesso da turnê "The Eras Tour", que arrecadou mais de US$ 1 bilhão em bilheteria, tornando-se a mais lucrativa da história, segundo o Guinness Book.

Enquanto isso, Rihanna, a segunda cantora mais rica, alcançou a maior parte de sua fortuna através de sua empresa de cosméticos e maquiagem. O patrimônio da estrela de Barbados é estimado em US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 7,6 bilhões), consolidado em grande parte pela marca Fenty Beauty. Jay-Z, por sua vez, acumula sua fortuna principalmente por sua marca de bebidas alcoólicas, a D'USSÉ, que duplicou sua riqueza desde que estreou na lista da Forbes em 2019.

Além da "The Eras Tour", Taylor Swift também acumulou aproximadamente US$ 125 milhões com investimentos em imóveis e cerca de US$ 100 milhões em royalties de streaming, especialmente com os lançamentos de seus álbuns mais recentes, Midnights (2022) e 1989 (Taylor's Version) (2023).

A recente lista "Forbes 400", que apresenta as pessoas mais ricas dos Estados Unidos, destacou que o patrimônio acumulado pelas personalidades listadas chegou a US$ 5,4 trilhões (R$ 29 trilhões), um aumento de US$ 1 trilhão (R$ 5 trilhões) em comparação a 2023. Para figurar nessa lista de super-ricos, o patrimônio mínimo exigido é de US$ 3,3 bilhões (R$ 18 bilhões).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)