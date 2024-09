'Odeio Taylor Swift', diz Trump após cantora manifestar apoio a Kamala Harris

O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou neste domingo (15.09) a cantora Taylor Swift, declarando seu “ódio” por ela, depois que a estrela pop endossou sua oponente, a candidata democrata Kamala Harris. Em uma postagem toda em letras maiúsculas na rede social Truth Social, Trump escreveu: "EU ODEIO TAYLOR SWIFT!".

Imediatamente depois do debate da semana passada entre Trump e Kamala, Swift disse aos seus 284 milhões de seguidores no Instagram que vai votar em Kamala, atualmente vice-presidente dos EUA, "porque ela luta pelos direitos e causas que, eu acredito, precisam de uma guerreira para defendê-los".

Inicialmente, Trump havia minimizado o apoio de Swift a Kamala ao simplesmente dizer "não sou fã de Taylor".

Desde então, contudo, com as pesquisas de opinião pública mostrando Kamala ganhando terreno significativo sobre Trump, no que deve ser uma disputada eleição em 5 de novembro, o ex-presidente elevou o tom contra a artista, uma das mais bem-sucedidas da história.

O apoio de Swift a Kamala atraiu mais de 9 milhões de "curtidas" em sua postagem no Instagram, alimentando especulações de que isso poderia aumentar as chances da democrata de vencer a eleição presidencial.