Shows de Taylor Swift na Áustria são cancelados após confirmação de ameaça terrorista

Os shows que seriam realizados pela cantora Taylor Swift em Viena, na Áustria, foram cancelados após as autoridades do país confirmarem que dois homens, um deles de 19 anos, planejavam praticar um atentado em uma das apresentações da cantora.

A decisão de cancelar os shows foi da empresa organizadora, Barracuda Music, que disse em um comunicado: “Com a confirmação pelas autoridades de um plano de ataque terrorista no estádio Ernst Happel, não tivemos outra opção que a de cancelar os três concertos para a segurança de todos”.

De acordo com o diretor geral de Segurança Pública do país, Franz Huf, foram encontradas substâncias químicas na casa de um dos homens, em uma operação da polícia, que levou a evacuação de várias casas por precaução.

Ainda segundo Franz Huf, o jovem de 19 anos realizou uma declaração de lealdade ao atual líder do Estado Islâmico (EI) no começo de julho. De acordo com ele, os dois foram detidos nesta quarta-feira (7) e haviam se radicalizado pela internet.

Taylor Swift se apresentaria em Viena a partir desta quinta-feira (8), e também na sexta-feira (9) e no sábado (10), pela sua turnê "The Eras Tour". Todos os shows estavam com os ingressos esgotados e o dinheiro será devolvido aos compradores.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)