Suspeitos de planejar atentado em show de Taylor Swift são presos na Áustria

Dois homens foram presos suspeitos de planejar um atentado em Viena, na Áustria, durante os shows da cantora Taylor Swift no país, que serão realizados neste fim de semana.

Os suspeitos foram detidos pela polícia de Viena, nesta quarta-feira (7). Um deles é um jovem de 19 anos que teria jurado lealdade ao grupo terrorista Estado Islâmico (EI) nos últimos dias.

Durante a operação que prendeu o jovem, foram encontradas substâncias químicas que ele teria roubado do laboratório de onde trabalhava. Por causa disso, várias casas tiveram que ser evacuadas por precaução.

Segundo um comunicado do chefe de polícia de Viena, a segurança dos shows de Taylor Swift será reforçada significativamente para garantir a segurança do público. A cantora norte-americana se apresenta no estádio Ernst-Happel-Stadion, pela sua turnê "The Eras Tour", na próxima quinta (8), sexta (9) e sábado (10).

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)