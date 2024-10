Vídeo: violão autografado por Taylor Swift é destruído a marteladas por homem no Texas

Um vídeo que está viralizando nas redes sociais mostra um homem destruindo um violão autografado pela cantora Taylor Swift. O instrumento, que custou US$ 4 mil (cerca de R$ 21 mil), foi adquirido em um leilão antes de ser brutalmente despedaçado com um martelo.

VEJA MAIS

No vídeo, postado no TikTok, o homem é visto rindo enquanto destrói a guitarra, o que gerou indignação entre muitos fãs da cantora. Eles se perguntam sobre a motivação por trás desse ato, especialmente considerando o valor significativo do item. O incidente ocorreu durante um evento beneficente no Texas, conhecido como Ellis County Wild Game Dinner, que apoia a educação agrícola para jovens.

De acordo com a organização do evento, o motivo da destruição do vilão estaria ligada às recentes posições políticas da cantora, que recentemente declarou apoio a candidata Kamala Harris, que disputa a presidência dos EUA com Donald Trump. O evento também declarou que o item foi doado antes de Taylor declarar seu apoio à candidata.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)