Música de Sabrina Carpenter é eleita como melhor de 2024 pela Billboard

O hit "Espresso", de Sabrina Carpenter, foi eleito pela revista Billboard como a melhor canção de 2024 até agora. O portal divulgou, nesta terça-feira (18), uma lista com as 50 melhores músicas lançadas no primeiros semestre deste ano e a canção da cantora norte-americana surgiu no topo.

O veículo explicou que a seleção envolveu as músicas que foram lançadas ou alcançaram o pico nas paradas da Billboard em 2024. Eles comentaram que, na música que ocupa o Top 1, “Carpenter conseguiu fazer uma música tão energizante e viciante quanto a própria cafeína. Esse é o hit, ‘Espresso'”.

VEJA MAIS

A revista também mencionou o sucesso da canção no TikTok. O trecho da música “Estou trabalhando até tarde, porque sou uma cantora”, virou tendência na rede social.

Atualmente, a canção está em 3º lugar na parada Hot 100 da Billboard. Já em 2º lugar, a cantora volta a aparecer com “Please Please Please”, sua canção mais recente, lançada no começo deste mês.

Sabrina Carpenter esteve no Brasil em novembro do ano passado, abrindo os shows da cantora Taylor Swift na 'The Eras Tour'.

Confira as outras músicas que compõe o Top 10 das melhores músicas de 2024 até agora, de acordo com a Billboard:

1- “Espresso” de Sabrina Carpenter

2- “Not Like Us” de Kendrick Lamar

3- “Good Luck, Babe!”, de Chappell Roan

4- “Texas Hold’ Em”, de Beyoncé

5- “Lunch”, de Billie Eilish

6- “A Bar Song (Tipsy), de Shaboozey

7- “We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)”, de Ariana Grande

8- “Million Dollar Baby”, de Tommy Richman

9- “Like That”, de Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar

10- “Nasty”, de Tinashe

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)