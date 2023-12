Padre é suspenso após Sabrina Carpenter lançar clipe sensual em igreja; entenda

Sabrina Carpenter causou alvoroço entre os fãs - e não-fãs também - ao lançar o videoclipe de “Feather”. A cantora norte-americana aparece em uma igreja, com um look sensual, rebolando os quadris e ficando de joelhos. As cenas não foram vistas com bons olhos pela diocese da igreja Annunciation of the Blessed Virgin Mary, o que resultou em suspensão do Monsenhor Jamie Giantiello.

A igreja, localizada no Brooklyn, em Nova York (Estados Unidos), recebeu US$ 5 mil (aproximadamente R$ 24,6 mil) para a gravação do clipe, mas o padre Giantiello garantiu que o valor seria doado para a promoção do bem. A intenção do monsenhor era fortalecer os laços da paróquia com jovens artistas e, por isso, concordou com as filmagens.

“A equipe da paróquia e eu não tínhamos conhecimento de que algo provocativo estava acontecendo na igreja, nem sabíamos que caixões falsos e outros itens fúnebres seriam colocados no santuário”, declarou.

No clipe, caixões coloridos escritos “RIP B*tch” (”descanse em paz, p*ta”, em português) e velas acesas são parte do cenário. Após o ocorrido, Giantiello lamentou e classificou a obra como “provocativa”. Apesar disso, o padre foi suspenso.

A diocese afirmou à Catholic News Agency que “a paróquia não seguiu a política diocesana em relação à filmagem na propriedade da Igreja, que inclui uma revisão das cenas e do roteiro”.

O bispo Robert J. Brenner celebrou uma “Missa de Reparação” na paróquia com o intuito de “restaurar a santidade da igreja e restaurar danos”.

Sabrina Carpenter foi a artista responsável pela abertura dos shows de Taylor Swift no Brasil. A cantora tem mais de 29 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Na letra de “Feather”, Sabrina fala sobre o sentimento de leveza após se livrar de uma pessoa indesejada.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)