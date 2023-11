Marina Sena diz que compra roupa na seção infantil e é criticada na web

A cantora Marina Sena se envolveu em mais uma polêmica ao dizer, nesta terça-feira (07), que compra roupas na seção infantil das lojas. Dona do hit "Por Supuesto", a ex-integrante da banda Rosa Neon publicou um vídeo em seu perfil no X (antigo Twitter) dançando com um short bem colado e comentando em seguida que a peça foi comprada na seção de vestuários para crianças. Assista:

Internautas criticam a cantora

Nas citações do post, vários internautas criticaram Marina acusando a cantora de fazer apologia a sexualização infantil. "Desnecessário hein, Marina Sena? Sexualização com roupa infantil e ainda fala sobre isso normalmente?", opinou uma. "Para de ser irresponsável e ficar sexualizando com pauta que se relaciona com infância", escreveu uma segunda. "Pare já e vá seção de adultos. Conversinha feia de ficar sexualizando com roupa de criança", disse uma terceira.

Essa, no entanto, não é a primeira vez que a artista admite que usa roupas produzidas para o tamanho infantil. A revelação do gosto foi no dia 15 de outubro, quando Marina publicou um story no Instagram trajando um pequeno biquíni amarelo e dançando "Fumaça", música do rapper Djonga que cita a cantora.

Nos comentários do X, onde o vídeo também foi publicado, um internauta observou que a parte de cima do biquíni parecia um tanto quanto pequena. "Ela está com biquíni de uma criança de 10 anos", disse.

A cantora não apenas viu o comentário, como respondeu confirmando. "É mesmo kkkk. Eu comprei na seção infantil real", admitiu ela.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Mirelly Pires)