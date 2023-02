Cachorro dorme no palco em show de Marina Sena e vídeo viraliza: 'Auge'

Durante a apresentação da cantora Marina Sena no Carnaval de Recife (PE) neste domingo (19), um cachorro caramelo roubou a cena ao subir ao palco e dormir tranquilamente enquanto ela cantava a música "Por Supuesto". A cena inusitada foi registrada em vídeos publicados nos Stories, no Instagram da artista, nos quais é possível ver o animal dormindo e até mesmo cobrindo o rosto com as patas.

O momento viralizou nas redes sociais, com usuários do Twitter brincando que "até o cachorro deitou para o sorriso de Marina Sena" e que a cena foi "o auge do show". Alguns internautas aproveitaram para fazer piadas sobre o próprio estado de espírito durante a folia, escrevendo que estavam "só o cachorro dormindo no palco durante o show da Marina Sena".