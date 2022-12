Cães viralizam ao ganhar formatura especial em creche, com direito a beca e diploma; vídeo

É notável que creches para animais de estimação, que promete muita diversão, atividades e até mesmo boletim aos seus matriculados, estão fazendo sucesso pelo Brasil. Mas um empreendimento específico, localizado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, viralizou ao decidir inovar e presentear seus "alunos" com uma formatura, com direito a beca, ensaio de fotos e até diploma aos seus graduandos.

A proprietária da creche para cachorros, Ana Clara Rosa, explicou ao G1 que decidiu realizar a colação de grau para encerrar 2022 em grande estilo, depois que a mesma comemoração viralizou nas redes sociais em 2021.

"Ano passado tivemos a ideia de fazer a formatura e foi um sucesso. Os pais pediram o ano todo para ter novamente. Preparamos tudo com muito carinho e teve até diploma personalizado. Foi uma lembrança para o fim de ano", destacou Ana Clara Rosa.

Cachorros formandos. (Foto: Reprodução)

No boletim, os "cãolunos" foram avaliados seguindo os critérios de: interação social, obediência, descanso, alimentação e organização familiar, além de receberem o status de aprovação, recuperação ou reprovação.

"Teve toda uma preparação e foi muito divertido. Organizamos beca, diploma, boletim, sessão de fotos e até cenário especial. A gente quer agradar os pais que são super parceiros durante todo o ano, todos ficaram encantados com o resultado", disse ela. Confira o boletim:

Boletim dos formandos. (Foto: Reprodução)

Em média, cerca de 40 cães são recebidos na creche "Personal Pets", mediante ao pagamento de taxas diárias de R$ 70 ou um pacote mensal a partir de R$ 260. "Oferecemos serviço de hotel e creche para os cães. Muitos tutores trabalham o dia todo e deixam os animaizinhos aqui. Em dezembro estamos atendendo uma média de 40 cães por dia na creche, que funciona como escolinha de crianças mesmo, das 7 às 19h", pontuou Ana sobre o funcionamento.

Veja o vídeo da formatura

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora web Vanessa Pinheiro)