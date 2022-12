Cadela é ‘reprovada’ em creche por ‘bagunça’ e reação de tutora ao receber boletim escolar viraliza

A cadela Kiara divertiu a internet na terça-feira (13), após a tutora compartilhar um vídeo analisando o boletim escolar do animal de estimação, e chegar à conclusão de que ela foi “reprovada” na creche para pets. As notas mais baixas da cachorrinha foi no quesito "socialização" e "bagunça", causando boas risadas nos internautas.

No vídeo publicado no Instagram, “Kiki”, como Kiara é conhecida carinhosamente, aparece sentada no banco de trás do carro da tutora. Quando a dona da cadela começa a perguntar se o animal teria “passado de ano”. A cachorrinha discretamente olha para fora da janela e disfarça, fingindo que não estava sendo chamada.

“Você passou de ano, Kiara? Deixa eu mostrar aqui seu boletim!”, começou a falar. Em seguida, ela mostra que Kiki teve bom desempenho médio apenas em “comportamento” e “descanso”. “Kiki foi reprovada”, concluiu a tutora.

Assista ao vídeo:

O que não faltou foram seguidos enviando mensagens de apoio e compreensão à cadelinha. Sempre tem o aluno antissocial que é o preferido das professoras”, escreveu um internauta. "Mais descansada que sociável, me identifiquei", publicou outra.