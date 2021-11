Paraense produz versão tecnomelody de single sucesso da cantora Marina Sena

A cantora mineira Marina Sena vem caindo cada vez mais no gosto popular. Com data marcada para sua primeira apresentação em Belém, no dia 18 de dezembro, no Psica Festival, ela ainda ganhou uma nova versão para seu sucesso "Por Supuesto", de um fã paraense.

José Leandro, professor e historiador, apresentou a versão nas redes sociais e logo recebeu muitos elogios.