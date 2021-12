Marina Sena tem Instagram derrubado e desabafa sobre 'hate': 'Não posso achar isso normal'

A cantora Marina Sena, que faz show em Belém no próximo final de semana pelo Festival Psica, teve seu perfil no Instagram desativado nesta segunda-feira, 13. No Twitter, ela desabafou sobre a onda de “hate” que vinha recebendo desde o último Prêmio Multishow, realizado no último dia 8, o que acreditava ter motivado a derrubada de sua conta.

No prêmio, Marina venceu as categorias Artista Revelação, Capa do Ano e Experimente. Logo após, no dia 11, a cantora relatou os ataques que vinha recebendo, e falou da dificuldade que ainda é maior para mulheres na indústria musical.

"Ser mulher na música é fod*. Você começa a crescer e as pessoas já colocam o mérito das suas conquistas em algo que não é você. Que dia a gente vai poder ficar em paz em comemorar o que a gente fez com muito esforço? Que dia as pessoas vão aprender a ver uma mulher crescendo?", questionou Marina em seu Twitter.

Treta com João Gomes e 'hate'

A cantora então passou a receber muitos comentários desmerecendo seu trabalho, vindos principalmente de fãs de João Gomes. "O problema é que você ganhou algo que não merecia. Não tem nada a ver com ser mulher. O João é do Nordeste e por aí vai", escreveu uma pessoa em resposta a Marina. "Sem desmerecer seu trabalho, você deve ter ralado muito, mas o João foi melhor nesse ano, hypou mais. Nada a ver por você ser mulher, até porque não é só mulher que canta", escreveu outra.

Nesta segunda-feira, Marina teve o Instagram derrubado, e fez um novo desabafo sobre a péssima experiência que vinha tendo com o sucesso, e questionou a forma como as pessoas normalizaram que artistas de grande projeção recebam frequentemente comentários de ódio.

"Derrubaram minha conta no Instagram, coincidentemente, ou não, eu recebi nos últimos dias uma avalanche de ‘hate’ por ter vencido duas categorias no Prêmio Multishow (Experimente por voto popular e Revelação pelo superjúri). Mas antes disso eu já vinha recebendo muito ‘hate’ por incômodo das pessoas com a minha voz. Um dia lá em Taiobeiras eu sonhei em ser artista, mudar minha vida e da minha família, fiz o meu melhor, estou há 7 anos trabalhando, e agora finalmente eu consegui algum reconhecimento por tudo o que já fiz, hoje, posso dizer que a experiência tem se tornado insuportável, porque o que estão fazendo não é apenas dando suas opiniões, o que estão fazendo é a bullying e isso é muito sério. Muita gente me fala: seja forte, sucesso é assim! Mas eu não posso achar normal isso, nem ninguém deveria, isso mostra a decadência em que se encontra a sociedade, e quantos artistas incríveis a gente deve perder pra maldade. Tô triste, por mim, por todas as pessoas que passam por isso, mas tô muito mais triste por saber que é esse o mundo em que a gente vive, de pessoas tão ruins. Estamos em contato com o Instagram, que ainda não justificou nem explicou o que aconteceu. Espero que tudo se resolva logo", desabafou Marina Sena.

