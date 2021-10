Marina Sena, Chico César e Fruto Sensual confirmados no Psica 2021

A música brasileira e a sonoridade nortista estão confirmadas no Festival Psica 2021. Nesta segunda, o evento anunciou três artistas escalados para subir no palco de sua 9ª edição. Toda a mistura pop com sons de diversas regiões do Brasil brilham na voz de Marina Sena, mineira que é considerada a revelação do ano.

O primeiro show dela em Belém será no Festival Psica, que também terá o compositor, cantor e grande representante da música afro-brasileira, Chico César. A festa está garantida com show da banda Fruto Sensual, disparando os sucessos que marcaram várias gerações e até hoje conquistam diversas idades.

São esses os três nomes que apresentam a curadoria Psica e dão o tom pro festival desde ano, que vem com patrocínio da Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Pará (Semear).

Com o disco “De Primeira” recém lançado, Marina Sena foi um dos nomes mais pedidos pelos fãs do festival nas redes sociais. As músicas dançantes, quentes e com toda a irreverência de sua voz, conquistaram o coração de muitos fãs de música pop e da nova MPB.

Fã de Calypso, Marina disse que a química bateu com Belém e com seu povo acolhedor, quando veio fazer show em 2020, ainda com a antiga banda, Rosa Neon. “Eu não vejo a hora de poder cantar essas músicas pra galera e ver todo mundo dançando e cantando junto. Ainda mais em cidades com uma energia tão vibrante como é Belém. É uma honra pra mim poder tocar aí”, conta a artista, animada.

Desde a década de 90, quando lançou o delicado “Aos Vivos”, Chico César comoveu e encantou o Brasil com sua poesia e seu canto que tem Paraíba, São Paulo e Pará como influências.

Recentemente, sua música “Deus Me Proteja” ocupou as rádios e as redes sociais depois que a vencedora do BBB21, Juliette, tomou a canção como tema de sua saga no programa. Agora reconhecido por uma nova geração, Chico César se consagra como um dos compositores mais importantes da história recente da MPB, sempre cantando a beleza, a história e o orgulho de ser afro-brasileiro.

Quem já conheceu a mistura inusitada da programação Psica foi Valéria Paiva que, mais uma vez, irá subir no palco do festival, cantando para fãs de música pop e de metal mas que não deixam de ser bregueiros e sabem de cor as músicas clássicas da Fruto Sensual.

Desse show, ela lembra que "foi um misto de sensações impressionantes. Primeiramente fiquei tensa, fiquei ansiosa, depois fiquei surpresa e grata. Foi maravilhoso porque eu nunca imaginei que esse público fosse abraçar minhas músicas da forma que abraçou. Até hoje em todas as minhas entrevistas eu falo com um carinho especial desse dia que eu cantei no Psica", conta.

Seguindo os protocolos da Organização Mundial da Saúde, das entidades de saúde do Estado do Pará e do Município de Belém, o evento será realizado nos dias 17 e 18 de dezembro. Além dos shows, montados em Belém, o Festival oferece uma programação formativa que, pela primeira vez, será itinerante, levando conhecimentos sobre produção cultural e de eventos para outras regiões paraenses.

“Além de servir como um incentivo à vacinação, a volta dos shows é muito importante para a cadeia produtiva do estado, que sofreu um baque enorme com a pandemia. É preciso voltar ao trabalho, mas com muita cautela e respeitando todos os protocolos de prevenção e combate ao covid. Vai ser incrível entregar esse evento em comemoração a uma Belém 100% vacinada. Estamos muito otimistas e cheios de confiança que vai dar tudo certo”, prospera o diretor do festival, Jeft Dias.

As vendas de Passaportes Psica, que garante os dois dias de evento, estão abertas pelo site ingresse.com/psica2021. Quem garantir o ingresso agora, no lote “às cegas”, paga um valor em conta e ainda ajuda o festival, depois da crise de saúde que afetou toda a cadeia cultural no Brasil e no mundo.

Agende-se:

Festival Psica 2021

Datas: 17 e 18 de dezembro

