Sabrina Carpenter anuncia ‘Short n’ Sweet’, seu sexto álbum de estúdio

A cantora e compositora norte-americana Sabrina Carpenter, 25 anos, anunciou seu sexto álbum de estúdio: “Short n’ Sweet”. O disco fica disponível no dia 23 de agosto. A artista compartilhou a novidade nessa segunda-feira, 3.

VEJA MAIS

“Esse projeto é um tanto especial para mim e eu espero que seja algo especial para vocês também”, escreveu a cantora. Sabrina também avisou que tem uma surpresa para a quinta-feira, 6. “Fiquem de olho”, disse.

Em abril, Sabrina Carpenter lançou “Espresso”. O single já possui mais de 442 milhões streams no Spotify e cerca de 43 milhões de visualizações no YouTube. Na playlist “Top 50 - Mundo” do Spotify, que reúne as 50 músicas mais ouvidas na plataforma, a canção de Sabrina está em primeiro lugar nessa segunda-feira, 3.

O último álbum da artista, “Emails I Can’t Send”, foi lançado em 2022. Sabrina também lançou “Eyes Wide Open” (2015), “EVOlution” (2016), “Singular ACT I” (2018) e “Singular ACT II” (2019).

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)