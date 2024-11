'Wicked', filme com Ariana Grande e Cynthia Erivo, é lançado no Brasil; veja onde assistir

O tão aguardado filme “Wicked”, com as personagens de Ariana Grande e Cynthia Erivo, estreia nos cinemas do Brasil nesta quinta-feira (21), trazendo para as telonas a adaptação da aclamada produção musical da Broadway inspirada no "O Mágico de Oz"

Com uma história envolvente de Glinda, a jovem popular que usa roupas no tom cor de rosa, e Elphaba, a bruxa diferenciada de cor de pele verde, a produção promete cativar tanto os fãs do musical quanto o público novo.

Onde Assistir "Wicked"?

O filme “Wicked” está sendo exibido em cinemas de todo o país, disponível em sessões dubladas e legendadas.

Elenco

Ariana Grande interpreta Glinda: A cantora pop e atriz assume o papel da encantadora e ambiciosa Bruxa Boa.

Cynthia Erivo interpreta Elphaba: A talentosa atriz e cantora, conhecida por seu papel em “Harriet”, dá vida à icônica Bruxa Malvada.

Jeff Goldblum interpreta O Mágico: Conhecido por seus papéis em “Jurassic Park” e “Kaos”, o ator traz vive o enigmático Mágico de Oz.

Michelle Yeoh interpreta Madame Morrible: Vencedora do Oscar pelo papel em “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”, a atriz dá vida à poderosa e manipuladora Madame Morrible.

Sinopse de "Wicked"

Baseado no famoso musical da Broadway, "Wicked" é o prelúdio da clássica história de Dorothy e o Mágico de Oz, revelando a história nunca antes contada da Bruxa Boa e da Bruxa Má do Oeste. A trama acompanha Elphaba (Cynthia Erivo), uma jovem do Reino de Oz, que é incompreendida devido à sua pele verde e ao fato de ainda não ter descoberto seu verdadeiro poder.

A vida da bruxa de cor de pele verde é tranquila e sem grandes acontecimentos, até que ela começa a estudar na Universidade de Shiz, onde cruza o caminho de Glinda (Ariana Grande), uma jovem popular e ambiciosa, criada em berço de ouro e focada em manter seus privilégios, sem ainda entender sua verdadeira essência.

Juntas, elas formam uma amizade inesperada, mas suas diferenças – como o desejo de Glinda pela fama e o poder, e a determinação de Elphaba em se manter fiel a si mesma – começam a gerar conflitos, moldando o futuro das duas e influenciando a maneira como as pessoas de Oz as veem.

Confira o trailer de "Wicked"

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)