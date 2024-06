Ariana Grande marca localização de cidade brasileira em publicação e fãs especulam show no país

Ariana Grande publicou uma série de fotos em seu Instagram nesta sexta-feira (7) mostrando as ações de divulgação em vários países sobre seu novo clipe, "The Boy Is Mine", lançado na manhã de hoje.

Dentre as publicações nos stories, a cantora norte-americana de 30 anos compartilhou uma onde aparece, em uma projeção em um prédio, vestida de Mulher Gato, junto da localização no Rio de Janeiro e uma contagem regressiva para o lançamento do clipe.

Nas redes sociais, vários fãs da cantora ficaram extasiados com a publicação e especularam sobre a possibilidade da artista trazer a turnê de seu último álbum de estúdio, "Eternal Sunshine", para o Brasil.

"Confirmou que a 'Eternal Sunshine Tour' vem para o Brasil", escreve um. "O Brasil entrando na 'Eternal Sunshine World Tour'", comentou outro. "Não estou crendo que ela finalmente postou algo relacionado ao Brasil nos stories, não estou crendo", expressou um terceiro fã.

No entanto, a cantora ainda não divulgou alguma agenda de shows para nenhum país, tendo apenas algumas apresentações da atual era em programas televisivos estadunidenses.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)