Ariana Grande surge como 'Mulher Gato' em novo clipe, com Penn Badgley de 'You'

Nesta sexta-feira (7), a cantora norte-americana Ariana Grande lançou o clipe de "The boy is mine", uma das faixas mais amadas de seu sétimo álbum de estúdio: "Eternal Sunshine".

O vídeo, estrelado pela própria Ariana e por Penn Badgley, da série "You" da Netflix, traz referência a personagem Mulher-Gato, da DC, em quem a cantora se transforma.

Clipe também conta com participações especiais de Brand e Monica, donas de um hit atemporal do mesmo nome do single de Ariana Grande. Veja o clipe:

Momentos antes do lançamento, a cantora fez uma projeção em Copacabana, no Rio de Janeiro, com um look em que aparecia de Mulher Gato, fazendo alusão ao sinal usado no derivado de Batman.

A música "The boy is mine" é a quarta faixa mais popular de Ariana no Spotify, com mais de 160 mil ouvintes e é o terceiro single do "Eternal Sunshine".

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)