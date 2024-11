Caixas de Barbies do filme 'Wicked' têm link para site pornô: 'Erro infeliz'

A Mattel admitiu ter cometido um "erro infeliz" ao imprimir as embalagens das bonecas Barbie temáticas com as personagens Elphaba e Glinda, do musical Wicked, cujo filme estreará neste mês nos cinemas do mundo inteiro. A indicação de um site que está nas caixas dos brinquedos leva para um portal com conteúdo pornográfico. A empresa disse "lamentar profundamente" a falha depois que fãs fizeram alertas nas redes sociais para o caso.

Inspirado no musical da Broadway, o longa será dividido em duas partes e tem Cynthia Erivo e Ariana Grande nos papeis das bruxas de Oz, numa história anterior aos acontecimentos de O Mágico de Oz. Segundo a BBC, o endereço que encaminha para o site com conteúdo adulto foi impresso onde deveria estar o site do musical, abaixo de onde aparece o logo da Universal, responsável pelo filme.

A Mattel pediu desculpas em um comunicado pelo que considerou um "erro infeliz" e também avisou aos pais que o site que aparece nas embalagens "não é apropriado para crianças". O público-alvo das peças são crianças acima de quatro anos.

Em comunicado, a Mattel pediu desculpas pelo "erro infeliz" e destacou aos pais que o site em destaque na embalagem "não é apropriado para crianças". O brinquedo foi lançado com público-alvo em jovens de quatro anos ou mais. "Lamentamos profundamente esse erro lamentável e estamos tomando medidas imediatas para remediar isso. Os consumidores que já têm o produto são aconselhados a descartar a embalagem ou ocultar o link. Podem entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Mattel para obter mais informações", diz a nota.

Wicked estreia nos cinemas brasileiros em 21 de novembro. O filme conta a história de como Elphaba se torna a Bruxa Má do Oeste, que na história original de L. Frank Baum, adaptado para os cinemas em 1939, com Judy Garland, no papel de Dorothy, persegue a garotinha do Kansas por causa do sapato de esmeralda

O musical, por sua vez, é baseado em outro livro, de mesmo nome, do escritor Gregory Maguire. Lançado em 1995, o texto foi adaptado para os palcos em 2003 e foi indicado em 11 categorias do Tony Awards, a maior premiação do teatro norte-americano, levando três delas, incluindo Melhor Atriz para Idina Menzel, intérprete de Elphaba na primeira montagem.

Além de fazer sucesso nos Estados Unidos, o musical foi montado em vários outros países, incluindo o Brasil, em que Elphaba e Glinda foram interpretadas pelas atrizes Myra Ruiz e Fabi Bang, respectivamente.