Barbie impulsiona busca por ginecologista na web, revela estudo

Um novo estudo publicado no jornal Jama Network Open revelou que o filme "Barbie" de 2023, sucesso de bilheteria, também impulsionou o interesse das pessoas em cuidados com a saúde feminina. Na semana seguinte ao lançamento do longa, as buscas online por termos relacionados à ginecologia, como "ginecologista" e "ginecologia", aumentaram cerca de 51%.

A cena final do filme, que mostra a personagem Barbie indo a uma consulta ginecológica, parece ter sido o gatilho para esse aumento. A diretora Greta Gerwig, em entrevista ao USA Today, explicou que a intenção era mostrar às meninas que a Barbie também cuida de sua saúde, desmistificando tabus sobre o assunto.

"Quando eu era uma adolescente, lembro-me de crescer e me sentir envergonhada do meu corpo, e apenas sentir vergonha de uma maneira que eu não conseguia nem descrever. Parecia que tudo precisava ser escondido", disse Gerwig.

O que o estudo mostra?

Os pesquisadores analisaram 34 termos de busca relacionados à ginecologia e constataram que, além do aumento nas buscas por "ginecologista" e "ginecologia", houve um crescimento de 154% nas buscas por "definição de ginecologista". Isso indica que muitas pessoas buscaram entender melhor o papel desse profissional e a importância dos cuidados ginecológicos.

O American College of Obstetricians and Gynecologists recomenda a primeira visita ao ginecologista entre os 13 e 15 anos. No entanto, muitos adolescentes e jovens mulheres ainda sentem vergonha ou insegurança em relação a esse assunto.

