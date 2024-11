Henrique e Juliano cobram o empresário Marcos Araújo por dívida milionária; saiba mais

O empresário e namorado de Lívia Andrade está sendo processado pela dupla Henrique e Juliano que cobra o pagamento de uma dívida milionária. Os artistas afirmam ter sofrido um calote do dono da Audiomix que deixou de pagar por cabeças de gado arrematadas em um leilão há mais de dois anos.

Henrique e Juliano são donos de uma fazenda e criam gado nelore em Porto Nacional, no Tocantins. Por meio da Fazenda Terra Prometida, a dupla organizou em 2022 o primeiro leilão para comercialização de animais e recebeu um calote que chega a ultrapassar R$ 1,6 milhão.

O evento contou com a participação de diversos convidados especiais, eles foram chamados tanto para arrematar gado no leilão, quanto para colocar animais à venda. Entre os convidados especiais estavam os representantes da Nelore Mix, uma sociedade que tem como membros ativos Marcos Araújo, a irmã dele, Jane Mary Santos e seu filho menor de idade, que não teve seu nome revelado.

Durante o leilão, o empresário arrematou 50% do valor de uma vaca nelore, que custou R$ 363 mil e, além disso, dois lotes de novilhas, totalizando o valor de R$ 1,545 milhão. A empresa de Marcos Araújo, também vendeu três animais durante o evento, gerando uma comissão que deveria ser repassada à organização do evento.

Marcos Araújo, segundo o processo, deveria ter realizado o pagamento referente aos arremates no mês seguinte ao leilão, em junho de 2022, o que não aconteceu. O texto detalha que o empresário está inadimplente desde a 18° parcela do valor referente à vaca nelore, vencida em 5 de julho de 2022. Já os dois lotes de novilhas adquiridos por Marcus, foram pagas apenas as entradas. E sobre as comissões referente às vendas do empresário no leilão, não foi repassado nem um centavo.

Entenda a cobrança da dívida

Em um trecho do processo é esclarecido que: “A autora entrou em contato com os réus a fim de resolver a questão amigavelmente e concordou que eles pagassem o valor de R$ 406.377,51, correspondente às parcelas vencidas, unitariamente, até setembro/2022”. “Contudo, foi pago apenas o valor parcial de R$ 345.300,00”, reforça o texto.

Dessa forma, a dívida de Marcos Araújo chega a R$ 1.658.825,74, segundo a defesa da dupla. O valor leva em consideração toda a dívida do empresário com os donos da Fazenda Terra Prometida, com correção monetária e soma de juros.“Fato é que os réus não realizaram, de forma efetiva, os pagamentos pelos quais se comprometeram quando da entabulação dos contratos, de modo que, a autora não pode continuar à mercê de referida situação” reforça a defesa de Henrique e Juliano.

No ano seguinte, em janeiro de 2023, Marcos Araújo enviou uma mensagem ao setor financeiro da fazenda se comprometendo a pagar o valor devido nos meses seguintes, o que não ocorreu. “Iremos efetuar o pagamento no dia 30/3 tudo o que estiver em atraso até o dia 29/3. Peço desculpas pelo transtorno”, afirmou Marcos durante uma conversa de Whatsapp fixada anexada ao processo. Um oficial de justiça se dirigiu ao endereço que consta no mandado para fazer a citação de Marcos Araújo referente ao processo movido pelos artistas, no último dia 8 de outubro. Porém, uma secretária se recusou a receber o documento e afirmou que a Audiomix não funcionava no local.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)