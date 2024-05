Henrique e Juliano 'sequestram' cachorros do cantor Nattan

A dupla Henrique e Juliano divertiu os seguidores após "sequestrar" os cachorros do cantor Nattanzinho e levar os animais para outro estado. Os sertanejos estavam bebendo na casa do cearense e decidiram viajar com os pets após Nattan cair no sono e deixá-los sozinhos. No Instagram, o dono dos cachorros contou aos fãs sobre a "brincadeira" e pediu sugestões para se vingar dos amigos.

"Os meninos vieram beber aqui em casa e eu fui dormir. Vocês acreditam que eu acordei aqui e vi uma foto mostrando que eles levaram os meus cachorros embora? Que caras doidos. Esses caras são malucos. Que loucura é essa? Quem vai na casa de alguém e leva os cachorros? Devolve", disse Nattan.

Nos stories, o intérprete de "Amor na praia" aproveitou para mostrar a conversa que teve com Juliano, pedindo para que ele não levasse os cães. “Não faça isso não, se você gosta de mim e da nossa amizade."

Em um vídeo registrado pela dupla, Henrique disse que iria levar os animais porque Nattanzinho dormiu e não cuidou dele e de Juliano. “Vou levar os dois. O Nattan dormiu. Ficamos 7 horas na casa dele. Estou levando a ração também. Ele vai ter que ir buscar os cachorros depois”, brincou.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)