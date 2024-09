Sanfoneiro paraense é contratado por Henrique & Juliano e single bate 6 milhões de views

O paraense Patrick Costa prepara os novos passos da sua carreira. Ao lado da sua paixão, a sanfona, ele viajou 43 quilômetros para mostrar seu talento no show de Mari Fernandez, que ocorreu dia 20 de abril no Mangueirão, em Belém. Na ocasião, Henrique, dupla de Juliano, estava nos bastidores, viu todo o talento do jovem de apenas 17 anos e resolveu apostar no paraense.

Na ocasião, Patrick foi para a fazenda do cantor apenas com a roupa do corpo e companhia de seu irmão. No local foram alguns dias de trocas e ensinamentos sobre o universo e possibilidades da música, até que veio a notícia: o jovem se tornou a mais nova aposta artística da dupla Henrique & Juliano.

“Eu e uns amigos queríamos ir num show deles, juntamos dinheiro, demos um jeito de ir e deu tudo certo. Chegando lá, a galera que eu estava me incentivou a subir no palco, eu nem tive muito tempo para pensar, quando eu vi, o pessoal estava me levantando, me arrastando pro palco da Mari Fernandez, que me deu a oportunidade de eu cantar uma música, então foi na cara e na coragem mesmo, toquei uma música minha e a banda da Mari foi acompanhando. O que eu não contava é que o Henrique ainda estava por ali vendo o show e logo em seguida me chamou no camarim, me apresentei, e rolou um convite de ir para a fazenda deles em Palmas, busquei minha Sanfona em casa, e fui, com a roupa do corpo mesmo, foi loucura, conheci o Juliano e dalí saiu uma grande amizade, Henrique e Juliano se tornaram meus padrinhos, desde então muitas portas se abriram, conquistei meu primeiro milhão de visualizações, hoje a música 'Do Nada Eu To Na Vaquejada' tá com quase 6 milhões”, conta.

Patrick Costa conheceu a sanfona ainda criança, foi na época dos festejos juninos que ele se arriscou nas apresentações da família: “Conheci a sanfona com 10 anos de idade, era época de São João, meus amigos e família se reuniam para cantar modão, e um dia vi um menino tocando o instrumento e pedi para tentar também, me conectei na hora com a sanfona, me apaixonei para falar a verdade. Eu nunca pedi nada para os meus pais, mas aquilo eu tive que pedir e meu pai não pensou duas vezes, assim que conseguiu me deu uma Sanfona, e eu fui me dedicando cada vez mais. Eu tinha vontade só de ser sanfoneiro, mas minha família e amigos sempre falaram que eu devia cantar também, aí desde os 14 anos me apresentei em bares e igrejas cantando e tocando. Santa Izabel do Pará sempre me acolheu, o pessoal da cidade me ajudou como pôde, até hoje me apoiam muito”.

A chegada do jovem na fazenda de Henrique lhe rendeu horas depois um contrato com o escritório “Dois M”, sob gestão da dupla sertaneja. Seu primeiro lançamento está há um mês no Youtube batendo recordes de visualizações.

“Eu quero tocar por todo o Brasil, tenho músicas para gravar, quem sabe gravar o meu primeiro DVD, eu escolhi a Sanfona por amor, sou apaixonado no que faço, é meu estilo de vida, não me vejo fazendo outra coisa. Quero representar Santa Izabel do Pará por todo o país”, disse.