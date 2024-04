Fãs de Henrique e Juliano declaram amor e grande expectativa para show no Mangueirão

O anúncio de um novo show de Henrique e Juliano em Belém levou os fãs da capital à loucura. O evento, que acontece neste sábado (20), promete ser um dos maiores shows da banda no estado, uma vez que será realizado no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão.

A dupla sertaneja começou em 2008 e alcançou muito sucesso através de canções marcantes, as quais se conectam fortemente com o seu público. As letras carregadas de emoção e sentimento foram responsáveis pelo encantamento de Waléria Rezende, 42 anos, uma paraense completamente apaixonada pelos cantores.

“Me tornei fã em 2018, quando eles lançaram o DVD ‘O Céu Explica Tudo’, e com a música ‘Liberdade Provisória’. É uma música que puxa toda uma lembrança porque eu estava passando por um momento complicado e foi quando esse DVD me puxou pelo braço. Desde então, todos os DVDs que eles lançavam e eu tinha oportunidade de ir, eu ia”, conta a fã, que também trabalha como gerente comercial, em Belém.

A admiração pela dupla foi tanta que Waléria decidiu criar o fã clube ‘Impossível não amar’, um grupo paraense dedicado a declarar seu amor pelos artistas e de unir forças para estar presente nos diversos shows pelo Brasil.

Waléria não mede esforços para estar em todos os shows de Henrique e Juliano (Foto: Arquivo Pessoal Waléria Rezende)

O fã clube é composto atualmente por 12 integrantes e todas se ajudam compartilhando informações e programando viagens para estar sempre perto dos ídolos.

“Eu tenho um grupo no WhatsApp e lá a gente combina viagens para estar nos shows deles. Já fizemos para São Luís, Parauapebas, Manaus, onde tem um showzinho perto a gente dá um jeito, faz viagens de carro, ônibus. Nem todas podem ir em todos os shows, mas sempre tem alguém no grupo que consegue ir comigo para esses eventos”, explica Waléria.

Primeiro encontro

A gerente comercial conta, emocionada, como foi o primeiro contato com os ídolos, um sonho conquistado em 2023, quando ela pôde abraçar os cantores e declarar o seu amor.

“Durante o show, em São Luís (MA), o Henrique fez o convite para o nosso grupo subir ao palco e depois eles atenderam a gente. Éramos quatro fãs e os dois foram muito atenciosos, ouviram a história de cada uma e todas puderam falar sobre como os conheceu”, declara a paraense.

Registro de Waléria realizando sonho de estar pertinho do ídolo Henrique (Foto: Arquivo Pessoal Waléria Rezende)

Para o show deste sábado a expectativa de Waléria não tem limites. Ela conta, animada, que sonha com a possibilidade de poder reencontrá-los.

“Esse vai ser o segundo show que eu vou em Belém, o primeiro foi em 2022, então a expectativa é muito grande. Já até fiz promessa pra Nossa Senhora de Nazaré, pra chance de poder encontrar com eles de novo”, conclui ela aos risos”.

Admiração hereditária

Quem também não vê a hora de reencontrar com os ídolos é a trainee Estefany Lira, que mora em Parauapebas e virá a Belém somente para o show no sábado. Fã de Henrique e Juliano desde 2013, a jovem de 26 anos conta que o seu amor pela dupla já passou para a filha, a pequena Helena, que teve o nome escolhido em homenagem ao cantor Henrique.

“Quando eu engravidei, pensei inicialmente que seria um menino, então o nome iria ser Henrique, mas como foi uma menina, escolhi Helena. Ela tem 6 anos e também é muito fã dos meninos, desde pequena ela já dançava as músicas deles e sonha também em ir a um show”, diz Estefany.

Estefany ao lado do ídolo Juliano (Foto: Arquivo Pessoal Estefany Lira)

Ansiosa para o show, a jovem afirma que espera um grande evento no sábado, pois considera o público paraense um dos mais animados de todo o Brasil.

"Eu já fui a shows em outros estados, mas em Belém o clima do paraense é diferente, eu não posso deixar de ir porque é diferente estar na terra da gente, que é mais calorosa”, conta a trainee, que pretende levar um cartaz para pedir que os ídolos cantem ‘Realidade ou Fantasia’, sua música preferida.

O show de Henrique e Juliano ocorre neste sábado (20), às 20h no estádio Mangueirão, em Belém. Brahma, Beats, RedBull, Coca Cola, Pop Bank, Preço Baixo Atacadista, Cup Noodles e UFO, Bio Extratus e Unama estão no evento com ativações e distribuição de brindes!

Serviço:

Show Henrique e Juliano

Data: 20 de abril

Horário: 20h

Local: Estádio Mangueirão

Ingressos via Guichê web

Mais informações pelo fone: (91) 98152-4202.