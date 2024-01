Confirmado: Henrique & Juliano se apresentam em Belém, em abril

O Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão) recebe no dia 20 de abril o evento 'Henrique & Juliano - Belém', que terá a participação de Mari Fernandez e Turma do Pagode como convidados e produção da Bis Entretenimento. Os ingressos para o show estarão à venda a partir das 12h desta quarta-feira (10).

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos via Guichê Web, de forma on-line ou fisicamente, nas lojas de Classificados de O Liberal – Subsolo do Boulevard e Chilli Beans do Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão-Pará e Parque Shopping.

O evento terá três áreas disponíveis: Premium, Lounge e Camarote Fechado. O primeiro está no valor de R$ 100 e o segundo, R$ 160. Já a área fechada custa R$ 10.000,00 para 20 lugares. Informações: (91) 98152-4202.