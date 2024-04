Show de Caetano Veloso e Maria Bethânia em Belém é transferido para o Mangueirão; veja os ingressos

O show dos irmãos Maria Bethânia e Caetano Veloso, em Belém, foi transferido para um novo local. A apresentação dos irmãos baianos, prevista para acontecer no Hangar, será realizada no Estádio Mangueirão devido à grande demanda de público. Assim como o novo espaço, a data também foi alterada. O evento estava programado para o dia 29 de setembro e passa para o dia 28 do mesmo mês, no sábado.

Outra novidade anunciada aos fãs é a venda de novos ingressos. No dia 20 de março, data de abertura da venda geral dos ingressos, muitas pessoas não conseguiram adquirir o ticket. Agora em novo espaço, com potencial para 60 mil pessoas, o público de Belém poderá comprar as entradas a partir do dia 12 deste mês. Confira:

Pré-venda para clientes Banco do Brasil Ourocard: dias 12/04 (sexta-feira) e 13/04 (sábado), a partir das 10h da manhã do dia 12 no site da Ticketmaster Brasil e ao meio-dia nas bilheterias oficiais;

Vendas para o público geral: dia 15/04 (segunda-feira), a partir das 10h da manhã no site oficial e meio-dia na bilheteria oficial.

Agora, além dos setores que já foram anunciados na primeira venda (pista premium Ourocard e pista), os fãs podem optar pela arquibancada A e B, camarotes e cadeira B. Os ingressos para a Pista Premium também poderão sentar na cadeira lado A. Confira os valores por setor:

Pista premium Ourocard - R$ 740,00 (Inteira) - R$ 370,00 (meia-entrada);

Pista - R$ 530,00 (Inteira) - R$ 265,00 (meia-entrada);

Arquibancada A - R$ 300,00 (Inteira) - R$ 150,00 (meia-entrada);

Arquibancada B - R$ 300,00 (Inteira) - R$ 150,00 (meia-entrada);

Cadeira B - R$ 720,00 (Inteira) - R$ 360,00 (meia-entrada);

Veja o mapa do espaço

Mapa ilustrativo do evento (Foto: Reprodução / Instagram @linkprodutora)

