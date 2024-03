Caetano Veloso e Maria Bethânia confirmam show juntos em Belém no mês de setembro

Os ícones da Música Popular Brasileira (MPB) Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciaram uma turnê nacional juntos. Dentre os diversos shows que os irmãos realizarão pelo país, Belém foi confirmada para o dia 29 de setembro, no Hangar - Centro de Convenções.

Os ingressos começarão a ser vendidos a partir do dia 17 de março para clientes do Banco do Brasil e do dia 20 de março para clientes gerais. No fim do ano passado, os cantores, que são irmãos, chegaram a negar estarem planejando uma turnê.

No total serão oito shows em sete capitais do Brasil. A turnê começa pelo Rio de Janeiro, nos dias 3 e 4 de agosto. Após a capital fluminense, os irmãos passam por Belo Horizonte (7 de setembro), Belém (29 de setembro), Porto Alegre (12 de outubro), Brasília (9 de novembro), São Paulo (23 de novembro) e o encerramento em Salvador, no dia 30 de novembro.

VEJA MAIS

A Live Nation é a responsável pelos shows, que terá venda aberta para o público geral a partir de 20 de março. Os valores de ingressos ainda não foram divulgados.

Veja abaixo as datas e locais anunciados:

3 e 4 de agosto: Rio de Janeiro (Rio Arena)

7 de setembro: Belo Horizonte (Estádio do Mineirão)

29 de setembro: Belém (Hangar)

12 de outubro: Porto Alegre (Arena do Grêmio)

9 de novembro: Brasília (Arena BRB)

30 de novembro: Salvador (Itaipava Arena Fonte Nova)

14 de dezembro: São Paulo (Allianz Parque)